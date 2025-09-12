Soko Kitzbühel: Mülltaucher (7/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 14
Folge 18: Soko Kitzbühel: Mülltaucher (7/13)
Florian und seine Freundin Mirjam sind "Mülltaucher" und retten genießbare Lebensmittel aus Abfallcontainern. Nach dem Verzehr von Minitörtchen bricht Florian vergiftet zusammen. Die SOKO vermutet einen Anschlag und ermittelt zunächst gegen die Nachbarn. Doch Blutflecken auf Florians Teppich führen zu einer überraschenden Wendung im Fall. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Marthe Lola Deutschmann (Mirjam Wiessenbach) Markus Boysen (Peter Welty) Helmut Zierl (Roland Zeilbauer) Michael A. Grimm (Manuel Hubmann) Mathias Kupczyk (Florian Retting) Monika Finotti (Anneliese Welty) Oswald Fuchs (Willibald Hubmann) u.a. Buch: Hermann Schmid Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
