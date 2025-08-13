Soko Kitzbühel: Alte Wunden (11/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 14
Folge 22: Soko Kitzbühel: Alte Wunden (11/13)
Die Boutiquenbesitzerin Lotte Rosner verschwindet plötzlich während eines Treffens mit ihrer Freundin – am nächsten Tag wird sie erschossen aufgefunden, die Tatwaffe stammt aus Russland. Verdächtig erscheint Konrad Auer, der einerseits Geschäfte mit einer reichen Russin macht und andererseits Lottes Boutique kaufen will. Rätselhaft bleibt ihr letzter Anruf bei ihrer Freundin: „Ich weiß jetzt, wer der Mörder meines Mannes ist.“ War dieses Wissen ihr Verhängnis? Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Max Urlacher (Dirk Möllner) Ursula Buschhorn (Sabrina Möllner) David C. Bunners (Konrad Auer) Ulli Kinalzik (Felix Möllner) Christine Schmidt-Schaller (Lotte Rosner) Magda Kropiunig (Anna Kruschenko) Hans Dieter Trayer (Rainer Groth) Olivia Silhavy (Gerda Fuchs) Gerhard Liebmann (Hans Neuhold) Buch: Karl Benedikter und Berith Schistek Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
