Soko Kitzbühel: Im Verlies (12/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 14
Folge 23: Soko Kitzbühel: Im Verlies (12/13)
Beim Schwammerlsuchen entdecken Hanns und die Gräfin die verweste Leiche einer erdrosselten Frau mit venezianischer Maske. Zunächst wird die seit zwei Wochen vermisste Johanna Zirlinger vermutet, doch es handelt sich um ihre wohlhabende Freundin Christine Russek. Während Zirlinger weiter verschwunden bleibt, geraten ihr Ehemann, ein Apotheker und ein vorbestrafter Mörder ins Visier. Dann verschwindet auch Gräfin Schönberg – der Verdacht eines Serienmörders sorgt für Angst und höchste Anspannung im Soko-Team. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Joseph Lorenz (Eduard Fally) Pascal Breuer (Kai Zierlinger) Gerhard Liebmann (Hans Neuhold) Stefan Puntigam (Walter Posch) Ursula Gottwald (Johanna Zirlinger) Regie: Michael Zens Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
