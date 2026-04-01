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Soko Kitzbühel Staffel 9

Soko Kitzbühel (2/13): Samsons Tod

ORF1Staffel 9Folge 28vom 01.04.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 9

Folge 28: Soko Kitzbühel (2/13): Samsons Tod

44 Min.Folge vom 01.04.2026

Der Aussteiger Edwin Beretsky wird tot in einer abgelegenen Waldhütte gefunden. Die Ermittlungen führen die SOKO zu seiner wohlhabenden Familie, mit der er gebrochen hatte. Im Zentrum stehen mögliche Motive und familiäre Konflikte, bis ein gut gehütetes Geheimnis ans Licht kommt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

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