Soko Kitzbühel (5/13): Letzte ChanceJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 9
Folge 31: Soko Kitzbühel (5/13): Letzte Chance
Zum Einstand wird Lukas Roither in einen heiklen Fall gezogen: Ein Bewährungshelfer ist ermordet, vier jugendliche Straftäter geraten sofort unter Verdacht. Doch warum sollten sie ihre letzte Chance riskieren? Roithers psychologisches Know-how und Karin Koflers Erfahrung sind entscheidend, um den Fall aufzuklären. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Marco Bretscher-Coschignano (Moritz Schatz) Alma Hasun (Theresa Kurz) Ferdinand Schmidt-Modrow (Florian Moser) Marlene del Bello (Steffi Aigner) Stefanie von Poser (Christa Leopold) Carmen Gratl (Manuela König) Thomas Landl (Oliver König) Buch: Bernhard Schärfl Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
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