Solo Leveling

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 28.11.2025
Folge 10: Wir brauchen einen Helden

23 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 16

Die versammelten S-Rang-Hunter aus Japan und Südkorea treffen aufeinander, um sich auf den bevorstehenden Raid auf die Insel Jeju vorzubereiten. Gildenmeister Ryuji Goto schlägt einen Übungskampf gegen Jin-Woo vor, um ihre Fähigkeiten miteinander zu messen.

