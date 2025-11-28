Wir brauchen einen HeldenJetzt kostenlos streamen
Solo Leveling
Folge 10: Wir brauchen einen Helden
23 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 16
Die versammelten S-Rang-Hunter aus Japan und Südkorea treffen aufeinander, um sich auf den bevorstehenden Raid auf die Insel Jeju vorzubereiten. Gildenmeister Ryuji Goto schlägt einen Übungskampf gegen Jin-Woo vor, um ihre Fähigkeiten miteinander zu messen.
Alle Staffeln im Überblick
Solo Leveling
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Fantasie, Anime
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
