Es wird sogar noch heftiger
Solo Leveling
Folge 11: Es wird sogar noch heftiger
23 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 16
Die S-Rang-Hunter kämpfen auf der Insel Jeju gegen die Ameisenmonster. Die Gruppe um Baek kommt gut voran, doch dann trifft sie auf die Ameisenkönigin. Um diese zu besiegen, müssen die Hunter all ihre Kräfte vereinen ...
Solo Leveling
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Fantasie, Anime
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN