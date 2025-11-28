Zum Inhalt springenBarrierefrei
Solo Leveling

Es wird sogar noch heftiger

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 11vom 28.11.2025
23 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 16

Die S-Rang-Hunter kämpfen auf der Insel Jeju gegen die Ameisenmonster. Die Gruppe um Baek kommt gut voran, doch dann trifft sie auf die Ameisenkönigin. Um diese zu besiegen, müssen die Hunter all ihre Kräfte vereinen ...

