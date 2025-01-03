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Sommernachtskonzert 2025

Sommernachtskonzert 2026

ORF2Staffel 1Folge 3vom 19.06.2026
Sommernachtskonzert 2026

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Sommernachtskonzert 2025

Folge 3: Sommernachtskonzert 2026

94 Min.Folge vom 19.06.2026

Ein Abend voller Musik und Wiener Tradition: Schönbrunn wurde mit den Philharmonikern zur magischen Sommerbühne. Vor der barocken Kulisse Schönbrunns entfaltet das Sommernachtskonzert seine magische Atmosphäre. Lorenzo Viotti gibt sein Debüt am Pult, Bryn Terfel erfüllt die Nacht mit Arien und warmem Klang. Beliebte Werke aus Oper, Ballett und Symphonie verweben sich zu einem schimmernden Klangteppich, bevor Strauss’ Wiener Blut die sommerliche Szenerie in funkelnde Leichtigkeit taucht. Durch den Konzertabend führt Teresa Vogl. Bildregie: Henning Kasten Bildquelle: ORF/Hans Leitner / APA-Images/APA/Tobias Steinmauer

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