Sommernachtskonzert 2025
Inmitten der barocken Parklandschaft und eingerahmt von der außergewöhnlichen Szenerie von Schloss Schönbrunn und der Gloriette ist das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker geprägt von der Idee Klassik für Alle zu ermöglichen. Es wird ein Abend voller Premieren, denn zum ersten Mal wird der bekannte russische Dirigent Tugan Sokhiev am Pult der Wiener Philharmoniker in Schönbrunn stehen, der polnische Star-Tenor Piotr Beczala gibt sein Debüt im nächtlichen Schlosspark - unter anderem mit Arien aus Bizets Carmen oder Puccinis Turandot -, und auch die Wiener Sängerknaben sind erstmals auf der eindrucksvollen Open-Air-Bühne mit dabei. Auf dem Programm stehen viele bekannte und beliebte Melodien aus der Opern- und Operettenwelt und eine musikalische Reise durch verschiedene europäische Landschaften und Stimmungen. Und natürlich erklingt - wie es bereits über Jahrzehnte zur Tradition geworden ist - am Ende des Konzertabends der Walzer "Wiener Blut" des musikalischen Jahresregenten Johann Strauss, Sohn.