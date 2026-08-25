Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
South Park

Bitte ein 'N'

Comedy CentralFolge vom 25.08.2026
Bitte ein 'N'

Bitte ein 'N'Jetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 25.08.2026: Bitte ein 'N'

22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Bei einer Live-Übertragung im Fernsehen begeht Stans Vater den folgenschweren Fehler, das N-Wort zu sagen - und das, obwohl er kein Rassist ist. Trotzdem wird er von allen in South Park mit großer Verachtung gestraft und auch Stan bekommt sein Fett weg.

Alle verfügbaren Folgen