South Park
Folge vom 25.08.2026: Bitte ein 'N'
22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Bei einer Live-Übertragung im Fernsehen begeht Stans Vater den folgenschweren Fehler, das N-Wort zu sagen - und das, obwohl er kein Rassist ist. Trotzdem wird er von allen in South Park mit großer Verachtung gestraft und auch Stan bekommt sein Fett weg.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6, Season 8-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany