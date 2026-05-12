South Park
Folge vom 12.05.2026: Laustrophobie
22 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Läuse-Alarm an der Grundschule von South Park! Die Schulleitung versucht, den Namen des Kindes zu schützen, damit es nicht den dann folgenden Hänseleien ausgesetzt ist. Für Cartman und Co. macht dieser Schutz der Obrigkeit die Suche nach dem Namen natürlich besonders attraktiv und so versuchen sie, den "Täter" über fragwürdige Tests zu entlarven.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5, Season 5-11, Season 13-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4, Season 6-11, Season 13-15, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany