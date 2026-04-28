South Park
Folge vom 28.04.2026: Nicht ohne meine Niere
21 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Stan sucht einen Nierenspender für Kyle, weil dieser eine tödliche Nierenkrankheit hat. Er stößt dabei auf viele Hindernisse, denn nicht nur glaubt Kyles Mutter nur an Naturheilkunde, auch ist Cartman der einzig mögliche Spender.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3-5, Season 5-11, Season 13-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central & © Season 4, Season 13-14, Season 21-23, Season 25, Season 27: Comedy Central Germany