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South Park

Flaggenkrieg

Comedy CentralFolge vom 24.06.2026
Flaggenkrieg

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South Park

Folge vom 24.06.2026: Flaggenkrieg

21 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Chef fordert die Änderung der Flagge von South Park, weil er sie für rassistisch hält. Jimbo ist dagegen. Es entbrennt eine heftige Diskussion und nach einer Eskalation können die Kinder in einer Diskussionsveranstaltung die Sache regeln.

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