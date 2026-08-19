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South Park

Kippe weg!

Comedy CentralFolge vom 19.08.2026
Kippe weg!

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South Park

Folge vom 19.08.2026: Kippe weg!

21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Die Gruppe Butt Out von der Anti-Raucher Kampagne kommt nach South Park, um vor den Kindern eine Anti-Raucher-Show abzuziehen. Neben peinlichen Freestyle-Raps, blödem Beat-Boxing und uncoolen Tänzen haben die 4 Leute jedoch nicht viel zu vermitteln.

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