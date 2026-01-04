Spaniens Küche mit José Andrés
Folge vom 04.01.2026: Barcelona
50 Min. Folge vom 04.01.2026 Ab 6
Die kulinarische Entdeckungsreise startet in Katalonien. Dort zeigt Küchenchef José seinen Töchtern, wer seine Karriere geprägt hat und die Familie trifft alte Freunde bei klassischen lokalen Gerichten. Die Vier verlieren sich auf Barcelonas spektakulärstem Markt und erfinden sogar ein eigenes Dessert.
Genre:Kochen, Reise
Altersfreigabe:
6
