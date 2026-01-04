Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die kulinarische Entdeckungsreise startet in Katalonien. Dort zeigt Küchenchef José seinen Töchtern, wer seine Karriere geprägt hat und die Familie trifft alte Freunde bei klassischen lokalen Gerichten. Die Vier verlieren sich auf Barcelonas spektakulärstem Markt und erfinden sogar ein eigenes Dessert.

