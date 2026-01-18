Spaniens Küche mit José Andrés
Folge vom 18.01.2026: Madrid
44 Min.Folge vom 18.01.2026
In der spanischen Hauptstadt Madrid probieren Chefkoch José Andrés und seine Töchter wahrhaft königliche Genüsse und den Reichtum der schmackhaften Küche für alle. Vom Gebäck einer Königin und butterzartem Lammbraten, dem einstigen Festmahl der Reichen und Mächtigen, bis hin zu leckeren, sättigenden und einfachen Gerichten wie Patatas Bravas und Tostas, die heute nicht nur in Madrid, sondern mittlerweile auf der ganzen Welt beliebt sind. Unterwegs besuchen sie außerdem den berühmten Straßenmarkt Madrids und probieren sich durch das beste Streetfood der Stadt.
Genre:Kochen, Reise
Altersfreigabe:
0
