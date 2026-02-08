Spaniens Küche mit José Andrés
Folge vom 08.02.2026: Lanzarote
44 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 6
Vom Festland geht es weiter auf Lanzarote: Gemeinsam mit seinen Töchtern genießt José Andrés saftige Riesenkrabben, Wein von der Vulkaninsel und einen einzigartigen Ausblick auf den Atlantischen Ozean. Und die berühmte Sauce der Region zeigt dem Küchenchef, dass auch er nicht ausgelernt hat.
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Genre:Kochen, Reise, Wrestling, Surfen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.