Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Steht Ihnen schon Wasser im Auto?

DMAXFolge vom 14.01.2025
Steht Ihnen schon Wasser im Auto?

Steht Ihnen schon Wasser im Auto?Jetzt kostenlos streamen

Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Folge vom 14.01.2025: Steht Ihnen schon Wasser im Auto?

45 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12

In Bad Segeberg gerät ein Lieferwagen ins Visier der Polizei. Die Lichter des Fahrzeugs sind extrem hell. Und bei genauer Betrachtung wird klar: Das Vehikel hat im öffentlichen Straßenverkehr nichts zu suchen. In Wiesbaden stoppen Ermittler der Kontrollgruppe „Argus“ einen schwarzen Opel. Der Wagen ist möglicherweise ohne Versicherungsschutz unterwegs. Kann der Fahrer die Gesetzeshüter vom Gegenteil überzeugen? Und in Lüneburg fällt den „Speed Cops“ ein modifizierter BMW auf. Der Eigentümer des E36 wird offenbar nicht zum ersten Mal kontrolliert.

