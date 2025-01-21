Zum Inhalt springenBarrierefrei
Speed Cops - Poser und Raser im Visier

DMAXFolge vom 21.01.2025
Folge vom 21.01.2025: Ich glaube Ihnen das nicht!

45 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12

In Bad Segeberg ist ein Mazda MX5 mit einem riesigen Heckspoiler unterwegs. Die „Speed Cops“ schauen sich das Fahrzeug gründlich an. In Wiesbaden hat derweil das alljährliche Stadtfest reichlich Zulauf. Doch trotz der lauten Feierlichkeiten sind die Motorengeräusche eines schwarzen Mercedes nicht zu überhören. In Lüneburg sind die Gesetzeshüter einem rücksichtslosen Raser auf den Fersen, der die Gesundheit spielender Kinder gefährdet. Und in Heilbronn wird ein bekanntes Auto kontrolliert. Bei dem Vehikel handelt es sich um einen ehemaligen Polizeiwagen.

