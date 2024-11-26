Ich war gar nicht so schnellJetzt kostenlos streamen
Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 26.11.2024: Ich war gar nicht so schnell
Folge vom 26.11.2024
Am Fernsehturm in Stuttgart versammelt sich die Tuning-Szene. Für die Umbauten interessieren sich aber nicht nur Auto-Fans, sondern auch die Polizei. Die aufmerksamen Gesetzeshüter nehmen einen roten Golf mit goldenen Felgen ins Visier. Denn der Wagen liegt extrem tief. In Wiesbaden erregen die lauten Auspuffgeräusche eines BMWs Verdacht. Beim Öffnen der Motorhaube steigt den Ermittlern der Kontrollgruppe „Argus“ Qualm entgegen. Und in Hamburg tritt ein Autofahrer, der sich noch in der Probezeit befindet, im Stadtgebiet plötzlich das Gaspedal durch.
Genre:Krimi
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.