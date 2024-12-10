In Deutschland muss man pünktlich seinJetzt kostenlos streamen
Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 10.12.2024: In Deutschland muss man pünktlich sein
45 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Ermittler der Kontrollgruppe „Argus“ heften sich in Wiesbaden an die Fersen eines BMWs, der eindeutig zu laut unterwegs ist. Und dann löst der Wagen eine Radarfalle aus. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, die Fahrt zu beenden. Im Norden Deutschlands haben die „Speed Cops“ auf der Autobahn einen Raser im Visier. Der Biker drosselt sein Tempo auch nicht an einer Baustelle. Und in Mannheim untersuchen Experten auf der Hebebühne einen Mercedes. Das Vehikel war einer Polizeistreife wegen seines tiefen Fahrwerkwerks aufgefallen – sehr zum Unmut des Eigentümers.
