Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 08.12.2025: Seien Sie bitte leise!
44 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Die Kontrollgruppe „Argus“ stoppt in Wiesbaden einen Poser. Der Fahrer will offenbar provozieren. Doch darauf lassen sich Hauptkommissar Florian und Oberkommissarin Viktoria nicht ein. Die Polizist:innen bleiben sachlich. Beim Tuning-Treffen in Stuttgart fällt ein Ford Ranger durch übertriebene Lautstärke auf. Wurde in dem Vehikel ein unzulässiges Sound-Modul verbaut? Und in Bad Segeberg zieht ein Chevy die Blicke auf sich. Die „Speed Cops“ prüfen den Wagen sehr genau, denn importierte US-Klassiker entsprechen hierzulande nicht immer den geltenden Vorschriften.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.