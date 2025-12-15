Ich möchte die Kontrolle nichtJetzt kostenlos streamen
Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 15.12.2025: Ich möchte die Kontrolle nicht
45 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Ein Poser zeigt in Wiesbaden wenig Verständnis für die Maßnahmen der „Speed Cops“. Ein Beamter der Kontrollgruppe „Argus“ setzt seine gesamte Erfahrung ein, um die Situation zu beruhigen. Auch in Stuttgart droht die Stimmung bei einer Fahrzeugkontrolle zu kippen. Und in Neumünster haben es Verkehrsteilnehmer sehr eilig. Der Hund der Familie hat offenbar einen spitzen Gegenstand verschluckt. Die Insassen des Wagens wollen den Vierbeiner so schnell wie möglich zum Tierarzt bringen. Ist es in einer solchen Situation erlaubt, die Geschwindigkeit zu überschreiten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.