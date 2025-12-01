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Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Die anderen waren zu langsam

DMAXFolge vom 01.12.2025
Die anderen waren zu langsam

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Speed Cops - Poser und Raser im Visier

Folge vom 01.12.2025: Die anderen waren zu langsam

44 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Die Polizei verfolgt auf der Berliner Stadtautobahn einen Pkw, der deutlich zu schnell unterwegs ist und obendrein rechts überholt. Dem Verkehrsteilnehmer droht der Entzug des Führerscheins. Die Kontrollgruppe „Argus“ hat im Wiesbadener Verkehr einen Mercedes AMG im Fokus, der zur Fahndung ausgeschrieben ist. Der Fahrer steht im Verdacht, an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen zu haben. Und in Schwäbisch Gmünd wird ein Audi scheinbar nur noch von Schrauben zusammengehalten. Zahlreiche Veränderungen wurden nicht im Fahrzeugschein vermerkt.

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