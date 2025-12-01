Die anderen waren zu langsamJetzt kostenlos streamen
Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 01.12.2025: Die anderen waren zu langsam
44 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Die Polizei verfolgt auf der Berliner Stadtautobahn einen Pkw, der deutlich zu schnell unterwegs ist und obendrein rechts überholt. Dem Verkehrsteilnehmer droht der Entzug des Führerscheins. Die Kontrollgruppe „Argus“ hat im Wiesbadener Verkehr einen Mercedes AMG im Fokus, der zur Fahndung ausgeschrieben ist. Der Fahrer steht im Verdacht, an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen zu haben. Und in Schwäbisch Gmünd wird ein Audi scheinbar nur noch von Schrauben zusammengehalten. Zahlreiche Veränderungen wurden nicht im Fahrzeugschein vermerkt.
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.