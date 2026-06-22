Die Food-Giganten! So isst DeutschlandJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 22.06.2026: Die Food-Giganten! So isst Deutschland
92 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Wenn es ums Essen geht, haben die Deutschen klare Favoriten: Schnitzel, Pommes, Pasta und Pizza. In den vergangenen Jahrzehnten ist ein gigantischer Markt entstanden, der Konsumtrends folgt und sich dabei ständig neu erfindet. Doch was macht ein Unternehmen zum Giganten, wie zum Beispiel Burger King? Wer hat bei neuen Produkten, die den Markt erobern, die Nase vorn? Die Reportage blickt hinter die Kulissen der größten und erfolgreichsten Player im Foodgeschäft.
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
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