Die Urlaubs-Giganten! So geht Sommer in DeutschlandJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 29.06.2026: Die Urlaubs-Giganten! So geht Sommer in Deutschland
91 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Urlaub im eigenen Land steht bei den Deutschen auf Platz eins der Reiseziele - gefolgt von Spanien, Italien und der Türkei. Die Branche rechnet trotz globaler Krisen weiter mit steigenden Umsätzen. Nach wie vor beliebt: Camping - mit fast 45 Millionen Übernachtungen wurde hier ein neuer Rekord erreicht. Günstige Unterkünfte bieten auch Jugendherbergen, von denen sich die größte auf der Insel Borkum befindet. Doch kann eine solche Unterkunft es wirklich mit einem Hotel aufnehmen?
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
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