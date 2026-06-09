Das Valentinsgeschenk / Ein kleines Stück PapierJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 09.06.2026: Das Valentinsgeschenk / Ein kleines Stück Papier
23 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 6
Es ist Valentinstag und der Philanthrop SpongeBob beschenkt ganz Bikini Bottom. Für Patrick hat er sich natürlich etwas ganz Besonderes ausgedacht. So schleppt er den Freund auf den Rummelplatz und spannt ihn dort ordentlich auf die Folter. Doch das an Material und Logistik groß angelegte Geschenkprojekt droht zu scheitern - und Patrick wird zum Tier und versetzt den ganzen Rummelplatz in Angst und Schrecken. // Thaddeus wirft ein Bonbonpapier weg. SpongeBob findet es und bestürmt Thaddeus geradezu, es behalten zu dürfen. In der Folge stellt SpongeBob derart spektakuläre und spaßige Dinge mit dem Stückchen Papier an, dass Thaddeus immer neidischer wird und schließlich Haus und Hof gegen das Papier tauscht - vergebens.
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Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: Comedy Central