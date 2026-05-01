SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 01.05.2026: Texas / Energisch
Sandy hat schlimmes Heimweh nach Texas. SpongeBob und Patrick versuchen alles, um sie aufzuheitern, doch vergebens: Sandy steigt in den Bus - und ist doch nicht für immer weg, weil sie mit halbem Ohr gehört hat, wie sich Sponge und Pat über ihren Heimatstaat lustig machen. Wütend verfolgt sie die beiden, die sie damit aber nur in die Krosse Krabbe locken wollen, wo eine große "Texas"-Party für sie organisiert wurde. // Plankton will den Strand von Goo Lagoon zur Erweiterung seines Restaurantbetriebes nutzen. Doch muss er feststellen, dass die Räumung des Strandes aufgrund seiner Körpergröße nicht so einfach machbar ist. Da verfällt er auf den Gedanken, sich SpongeBob nützlich zu machen, indem er ihm einredet, er müsse viel energischer und bestimmter auftreten. Nach einigen "Fehlversuchen" zeigt sich Sponge schließlich doch als aggressives Scheusal, das alle Badegäste vertreibt. Aber das gefällt Sponge nun wiederum ganz und gar nicht.