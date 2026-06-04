Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Der Grill ist weg / Die Nachtschicht

NickelodeonFolge vom 04.06.2026
Der Grill ist weg / Die Nachtschicht

Der Grill ist weg / Die NachtschichtJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 04.06.2026: Der Grill ist weg / Die Nachtschicht

22 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6

Als SpongeBob bei der Nachtschicht in der Krossen Krabbe aushilft, wollen sich die Gäste gruseln. Außerdem klauen ein paar Kinder den Grill der Krossen Krabbe. SpongeBob und Mr. Krabs begeben sich auf eine Mission, um ihn zurückzuholen.

Alle verfügbaren Folgen