Der Grill ist weg / Die NachtschichtJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 04.06.2026: Der Grill ist weg / Die Nachtschicht
22 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6
Als SpongeBob bei der Nachtschicht in der Krossen Krabbe aushilft, wollen sich die Gäste gruseln. Außerdem klauen ein paar Kinder den Grill der Krossen Krabbe. SpongeBob und Mr. Krabs begeben sich auf eine Mission, um ihn zurückzuholen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: Comedy Central