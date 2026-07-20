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SpongeBob Schwammkopf

Quallenfischer-Stress / Der Faden

NickelodeonFolge vom 20.07.2026
Quallenfischer-Stress / Der Faden

Quallenfischer-Stress / Der FadenJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 20.07.2026: Quallenfischer-Stress / Der Faden

22 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6

Sandys übertriebener Ehrgeiz unterbricht SpongeBob und Patricks Tag, an dem sie friedlichen Quallen fischen wollten. Als SpongeBob dann versucht, Squidward zu helfen, hat er plötzlich einen Faden in seiner Hand. Dieser scheint, nicht zu enden.

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