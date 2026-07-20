Quallenfischer-Stress / Der FadenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 20.07.2026: Quallenfischer-Stress / Der Faden
22 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6
Sandys übertriebener Ehrgeiz unterbricht SpongeBob und Patricks Tag, an dem sie friedlichen Quallen fischen wollten. Als SpongeBob dann versucht, Squidward zu helfen, hat er plötzlich einen Faden in seiner Hand. Dieser scheint, nicht zu enden.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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