Mama Krabs / Der Haustier-SteinJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 22.07.2026: Mama Krabs / Der Haustier-Stein
22 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 6
Die Mütter von SpongeBob, Herrn Krabs und Okto besuchen die Krosse Krabbe und übernehmen prompt die Leitung, was dazu führt, dass die Crew faul wird. Patrick ist auf der Suche nach einem Haustier und findet den Stein seiner Träume.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: Comedy Central