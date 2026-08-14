PL - 1413 / Die Hummel-Gelee-FehdeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 14.08.2026: PL - 1413 / Die Hummel-Gelee-Fehde
23 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6
Plankton reist zweitausend Jahre in die Zukunft und trifft auf ein paar unbekannte Gesichter. SpongeBob, Patrick und Sandy finden sich mitten in einer langjährigen Fehde zwischen den Narwalen und dem Plankton wieder.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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