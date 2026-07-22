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SpongeBob Schwammkopf

Die Kuchen-Bombe / Der Doppelgänger

NickelodeonFolge vom 22.07.2026
Die Kuchen-Bombe / Der Doppelgänger

Die Kuchen-Bombe / Der DoppelgängerJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 22.07.2026: Die Kuchen-Bombe / Der Doppelgänger

23 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 6

In der Krossen Krabbe ist Alle- Angestellten-sind-Freunde-Tag. Die Tradition dabei ist, sich gegenseitig zu beschenken. // Plankton will wieder mal die Geheimformel für die Krabbenburger stehlen und baut dafür einen Roboter in Gestalt von Mr. Krabs.

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