SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 05.08.2026: Weihnachten unter Wasser
23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Sandy erzählt SpongeBob von Weihnachten und vom Weihnachtsmann. Sponge ist natürlich hellauf begeistert und erzählt in der ganzen Stadt davon. Nun schreiben alle brav ihre Wunschzettel und warten aufs Christkind, nein, den Weihnachtsmann.
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Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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