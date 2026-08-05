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SpongeBob Schwammkopf

Weihnachten unter Wasser

NickelodeonFolge vom 05.08.2026
Weihnachten unter Wasser

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 05.08.2026: Weihnachten unter Wasser

23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Sandy erzählt SpongeBob von Weihnachten und vom Weihnachtsmann. Sponge ist natürlich hellauf begeistert und erzählt in der ganzen Stadt davon. Nun schreiben alle brav ihre Wunschzettel und warten aufs Christkind, nein, den Weihnachtsmann.

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