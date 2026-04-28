Der Fernsehstar / Schonungslos ausgenutztJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 28.04.2026: Der Fernsehstar / Schonungslos ausgenutzt
Obwohl SpongeBob im Werbespot für die Krosse Krabbe nur eine marginale Nebenrolle spielt, fühlt er sich überall wiedererkannt. Und daraufhin wird ihm bald klar, dass er zum Entertainer berufen ist. Das versammelte Publikum in der Krossen Krabbe ist zwar zunächst nicht wirklich begeistert von seinen Darbietungen, doch schließlich erntet er mit seiner Krabbenburger-Nummer Beifallsstürme... // Thaddäus wird von Mr. Krabs beschuldigt, dessen ersten Groschen gestohlen zu haben. Darauf kündigt Thaddäus wutentbrannt - und landet bald als Bettler auf der Straße. Dort findet ihn SpongeBob und nimmt ihn bei sich auf. Doch Thaddäus lässt sich lediglich nach Strich und Faden verwöhnen und denkt gar nicht daran, sich einen Job zu suchen. Schließlich platzt SpongeBob der Kragen. Nun nimmt er die Sache selbst in die Hand...