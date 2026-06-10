SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 10.06.2026: Der fliegende Schwamm
9 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6
SpongeBob träumt davon, dass er am liebsten mit den Quallenfischen davon schweben würde. Also probiert er aus, wie man fliegen könnte. Mit Patrick baut er ein Flugzeug und ein Drachen. Alles geht schief, aber dann hilft der Zufall SponeBob.
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Genre:Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung, Animation
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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