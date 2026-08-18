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SpongeBob Schwammkopf

Einmal Chaos und zurück

NickelodeonFolge vom 18.08.2026
Einmal Chaos und zurück

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 18.08.2026: Einmal Chaos und zurück

22 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6

Familie Schwammkopf fährt in den Urlaub und Patrick darf mitkommen. Leider läuft in diesem Urlaub nichts so, wie es eigentlich sollte. Erst sind Sponge und Pat enttäuscht, doch dann stellen sie fest, wie viel Spaß sie trotz allem hatten.

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