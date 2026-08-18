SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 18.08.2026: Einmal Chaos und zurück
22 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6
Familie Schwammkopf fährt in den Urlaub und Patrick darf mitkommen. Leider läuft in diesem Urlaub nichts so, wie es eigentlich sollte. Erst sind Sponge und Pat enttäuscht, doch dann stellen sie fest, wie viel Spaß sie trotz allem hatten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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