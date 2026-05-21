Meerjungfraumann: Wie alles anfing / Abgrundguter PlanktonJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 21.05.2026: Meerjungfraumann: Wie alles anfing / Abgrundguter Plankton
Zu Beginn des Meerjungfraumann-und-Blaubarschbube-Fernseh-Marathons wird eine Spezialfolge über die Anfänge des Superheldenduos angekündigt. Die Unbilden der Witterung bringen es allerdings mit sich, dass SpongeBob und Patrick statt im heimischen Wohnzimmer in der Höhle der Superhelden sitzen, dafür aber aus erster Hand erzählt bekommen, wie alles anfing... // Nach einem weiteren vergeblichen Versuch von Plankton, die Krabbenburger-Formel zu entwenden, fällt Computerweib Karen ein ganz grundsätzlicher Defekt ihres Gatten auf: Es ist dessen Einäugigkeit und damit ein Mangel an räumlicher Wahrnehmung. Nach einigem Hin und Her benutzt Plankton schließlich eine DNS-Probe von SpongeBob, um sich ein zweites Auge wachsen zu lassen. Kann man jedoch mit einem solchen guten Auge noch böse sein?