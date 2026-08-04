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SpongeBob Schwammkopf

Schiffbruch mit Burger / Schneckenpost

NickelodeonFolge vom 04.08.2026
Schiffbruch mit Burger / Schneckenpost

Schiffbruch mit Burger / SchneckenpostJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 04.08.2026: Schiffbruch mit Burger / Schneckenpost

22 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6

Um zu einer Food-Messe zu kommen, muss die Krosse Crew sich in der Wildnis durchschlagen. SpongeBob muss den Schein wahren, als ihn ein Brieffreund besucht, den er vorher angeschwindelt hat.

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