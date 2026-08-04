Schiffbruch mit Burger / SchneckenpostJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 04.08.2026: Schiffbruch mit Burger / Schneckenpost
22 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
Um zu einer Food-Messe zu kommen, muss die Krosse Crew sich in der Wildnis durchschlagen. SpongeBob muss den Schein wahren, als ihn ein Brieffreund besucht, den er vorher angeschwindelt hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: MTV Germany & © Season 1: Comedy Central