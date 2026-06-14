Hausdurchsuchung / Salsa SchwachmaticusJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 14.06.2026: Hausdurchsuchung / Salsa Schwachmaticus
23 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 6
Gary muss die Geheimformel vor Plankton beschützen, die SpongeBob in seinem Haus versteckt hat. Sandy muss alle Einwohner der Stadt retten, als diese durch ein Missgeschick so dumm wie Patrick werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 5-7, Season 11-12: MTV & © Season 1: Comedy Central