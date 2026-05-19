Sport 20
Folge vom 19.05.2026: Sport 20 vom 19.05.2026
12 Min.Folge vom 19.05.2026
Ende der Guardiola-Ära bahnt sich bei Manchester City an | Radstar Gall schlägt sich beim Einzelzeitfahren wacker | Radsport trauert um Rekordsieger Steinmayr | French Open: Starker Auftakt für Österreichs Tennis-Spieler | Sorgen um Alcaraz nach Wimbledon -Absage | Basketball-Krimi im NBA-Halbfinale | Linz Froschberg Tischtennis-Damen sichern Meistertitel | Salzburg feiert Segel-Vize-Weltmeister
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF SPORT +