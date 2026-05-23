Sport 20
Folge vom 23.05.2026: Sport 20 vom 23.05.2026
14 Min.Folge vom 23.05.2026
Alaba verlässt Real Madrid: Zukunft offen | Frauen-Bundesliga: Titelentscheidung vertagt | Lukas Auer übernimmt DTM-Gesamtführung | Felbermayr mit Fehlstart in Kanada | Eishockey: USA droht WM-Blamage nach Niederlage | Kontroverse um "Enhanced Games“ in Las Vegas | Proteste bei French Open wegen Preisgeldverteilung | Stigger verpasst Short-Track-Sieg knapp | Tischtennis: Froschberg feiert Meistertitel und Europacup | Fivers und Bad Vöslau starten erfolgreich ins HLA-Playoff
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