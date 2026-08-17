Sport 20
Folge vom 17.08.2026: Sport 20 vom 17.08.2026
13 Min.Folge vom 17.08.2026
Duplantis sichert sich viertes Stabhochsprung-Gold | Celtic und LASK mit Offensivpower | Liendl neuer Cheftrainer bei SV Kapfenberg | GAK trennt sich von Trainer Feldhofer | Melzer nominiert Davis-Cup-Team | Potapova in Cincinnati früh ausgeschieden | Shelton scheitert in Cincinnati überraschend an Faria | Basketball: Sundberg bleibt Damen-Coach | Schwimm-EM: Österreich mit gemischter Bilanz | Eishockey-Nachwuchs holt sich Tipps von NHL-Star Rossi
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