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Sport Aktuell (ÖGS)

ORF2Staffel 1Folge 194vom 01.08.2026
Sport Aktuell (ÖGS) vom 01.08.2026

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Sport Aktuell (ÖGS)

Folge 194: Sport Aktuell (ÖGS) vom 01.08.2026

5 Min.Folge vom 01.08.2026

Harte Infantino-Kritik der UEFA hält an | Sturm Graz holt bei der WSG nur Remis | Salzburg muss gegen Hartberg ran | St. Pölten entscheidet Spitzenspiel für sich

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