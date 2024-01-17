Österreich braucht moderne Skihelden!Jetzt kostenlos streamen
Sport am Wort
Folge 1: Österreich braucht moderne Skihelden!
28 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12
Politikwissenschafter Prof. Peter Filzmaier und Sport-Journalistin Alina Marzi über Skifahrer als Identifikationsfiguren, österreichische Helden-Geschichten und Lucas Braathens lackierte Fingernägel.
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Altersfreigabe:
12
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