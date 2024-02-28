1975: Der Sommer des Niki LaudaJetzt kostenlos streamen
Sport am Wort
Folge 2: 1975: Der Sommer des Niki Lauda
14 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 12
Politikwissenschafter Peter Filzmaier und Sport-Journalistin Alina Marzi sprechen über die wilden Formel-1-Jahre 1974 und 1975, in denen Niki Lauda seinen Ferrari und sich selbst zum Champion formte.
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