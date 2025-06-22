Sport-Bild vom 22.06.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 69: Sport-Bild vom 22.06.2025
Schubert siegt bei Sport Austria Finals | Wien gewinnt Fußball-Schülerinnenliga | "Inklusionsderby" im Rapid-Stadion | Niederlage für Österreichs Volleyballerinnen | Klinger Schwestern im Traumfinale von Wien | Österreichs Boxer siegten im Ballsaal | 1.200 Höhenmeter beim Montafon Arlberg-Marathon | Rekorde beim Liese-Prokop-Memorial | Grazathlon setzte starkes Zeichen | Segel-Elite am Wörthersee | Ski-Austria-Länderkonferenz in Saalbach-Hinterglemm
