Sport-Bild vom 17.08.2025

ORF1Staffel 1Folge 77vom 17.08.2025
Folge 77: Sport-Bild vom 17.08.2025

31 Min.Folge vom 17.08.2025

Basketball-Herren nehmen erste Hürde zur WM | Starke Leistungen beim Austrian Beach Tour Masters in Wolfurt | Lokalmatadore im Fokus des Laufmeetings in Andorf | Spannung pur bei Golf-Meisterschaften | Ironbike-Rennen in Ischgl feiert Jubiläum | Alles offen im Rennen um Segel-Meistertitel | Rauchenwald holt Gold bei Wasserski-EM | Spektakuläre Rennen beim Histo Cup am Salzburgring | Vorfreude auf Olympia bei Ski-Freestylern groß

ORF1
