Sport-Bild vom 19.10.2025

32 Min.Folge vom 19.10.2025

Fivers Wien Margareten schaffen Europacup-Aufstieg | HC Hard gewinnt spannendes Ländle-Derby | Erfolgreicher Auftakt für Österreichs Handball-Frauen | Startschuss für das ATP-Turnier in Wien | Hit & Hope Vienna sichert sich Pool-Billard-Meistertitel | Graz99ers feiern klaren Sieg gegen VSV | Countdown zum Skiweltcup-Auftakt in Sölden | Dielli Vranoci verteidigt Österreich-Titel | Toto Barosso triumphiert beim Hunyady-Gedenkrennen | Wingfoil-Staatsmeisterschaften am Mondsee entschieden | Familiensporttage des ASVÖ fördern Bewegung und Vielfalt | Starker Auftakt für Österreichs Skispringer in Hinzenbach

