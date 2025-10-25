Spuren des Bösen: ZauberbergJetzt kostenlos streamen
Spuren des Bösen
Folge 10: Spuren des Bösen: Zauberberg
Die sechsjährige Aline verschwindet spurlos aus ihrem Wohnhaus am Semmering. Die Suchaktion bleibt erfolglos. Der vorbestrafte Psychopath Rieger steht unter dringendem Tatverdacht. Brock soll den Mann zum Reden bringen. Bald stellt er fest, dass Rieger die Tat nicht begangen haben kann. Eine verblüffende Wendung stellt Brock und die Ermittler vor ein scheinbar unlösbares Problem. Besetzung: Heino Ferch (Brock) Marie-Lou Sellem (Karin Staller) Ulrike Beimpold (Monika Kramer) Thomas Stipsits (Erich Wildner) Gerda Drabek (Anni) Gerhard Liebmann (Klaus Tauber) Gerald Votava (Haas) Patricia Aulitzky (Sabine Hein) Cornelius Obonya (Max Rieger) Regie: Andreas Prochaska Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Aichholzer Filmproduktion/Petro Domenigg
