Spuren des Bösen

Spuren des Bösen: Zauberberg

ORF2Staffel 1Folge 10vom 25.10.2025
Spuren des Bösen: Zauberberg

Spuren des Bösen: ZauberbergJetzt kostenlos streamen

Spuren des Bösen

Folge 10: Spuren des Bösen: Zauberberg

89 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Die sechsjährige Aline verschwindet spurlos aus ihrem Wohnhaus am Semmering. Die Suchaktion bleibt erfolglos. Der vorbestrafte Psychopath Rieger steht unter dringendem Tatverdacht. Brock soll den Mann zum Reden bringen. Bald stellt er fest, dass Rieger die Tat nicht begangen haben kann. Eine verblüffende Wendung stellt Brock und die Ermittler vor ein scheinbar unlösbares Problem. Besetzung: Heino Ferch (Brock) Marie-Lou Sellem (Karin Staller) Ulrike Beimpold (Monika Kramer) Thomas Stipsits (Erich Wildner) Gerda Drabek (Anni) Gerhard Liebmann (Klaus Tauber) Gerald Votava (Haas) Patricia Aulitzky (Sabine Hein) Cornelius Obonya (Max Rieger) Regie: Andreas Prochaska Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Aichholzer Filmproduktion/Petro Domenigg

